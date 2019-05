Sky: Quagliarella dipende da Mertens, spunta anche il nome di Berardi

Il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli sul proprio sito ufficiale.

Per il centravanti l’idea è una soltanto: riportare Fabio Quagliarella a casa e regalargli un finale di carriera con la sua squadra del cuore; al momento però l’affare sembra dipendere molto dal futuro di Mertens. Piace anche Rodrigo del Valencia, già sondato l’estate scorsa, ma la valutazione di oltre 70 milioni sembra essere al momento eccessiva. Più complesso il discorso sui calciatori di talento da mettere a ridosso di Milik: la permanenza di Gasperini all’Atalanta sembra essere un forte ostacolo per l’acquisto di Ilicic, così come Lozano rimane un profilo gradito ma complicato. Più facile arrivare a Berardi, ideale per giocare col 4-3-3, su cui ci si può lavorare con facilità sfruttando il fatto che il Sassuolo sia itneressato a diversi calciatori del Napoli: Chiriches, Ounas, Malcuit e Inglese su tutti”.

