Nonostante le voci che vogliono il Napoli interessato a Tripaldelli, terzino sinistro del Sassuolo, arriva il dietrofront della radio ufficiale.

Radio Kiss Kiss Napoli stessa, in particolare Valter De Maggio, ha voluto aggiornare sulla voce riguardo a Tripaldelli. La società, infatti, ha fatto sapere che non c’è nessuna offerta per il terzino sinistro neroverde.

