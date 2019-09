Napoli, terminato l’allenamento mattutino. Il report ufficiale

Gli azzurri rimasti a Castel Volturno hanno terminato la seduta mattutina di allenamento ed il Napoli ha pubblicato il report ufficiale.

Seduta mattutina conclusa per gli azzurri rimasti a Castel Volturno per la sosta nazionali. Allenamento iniziato sul campo 1 con attivazione a secco ed utilizzo di ostacoli bassi; dopo di ciò torello, con la squadra divisa in due metà campo.

A seguire esercitazioni tecniche individuali con l’utilizzo di paletti. In chiusura seduta tecnico tattica. Lorenzo Insigne ha fatto differenziato sul campo 2, mentre Tonelli ha lavorato in palestra. Per domani mattina è prevista la ripresa degli allenamenti.

fonte foto: sscnapoli.it

