Napoli-Torino: il San Paolo si conferma ancora semivuoto

Anche per la partita di questa sera con il Torino si prospetta un San Paolo semivuoto.

Controllando sulla piattaforma online di rivendita ufficiale dei biglietti del calcio Napoli, si può notare come ci sia ancora disponibilità dei biglietti anche per settori di solito sempre pieni come la Curva B e la Curva A.

Dare un dato numerico preciso è difficile visto che potrebbe esserci il classico tifoso dell’ultimo minuto che decide o trova la disponibilità per andare a vedere la partita allo stadio.

Sta di fatto che ancora una volta in questa stagione, nonostante i prezzi popolari, il San Paolo sarà composto dai soliti pochi intimi che non hanno mai abbandonato la squadra dall’inizio della stagione fino ad ora. I tempi di un San Paolo strapieno, vera rappresentanza di una grande piazza come Napoli, sono ormai lontani.

