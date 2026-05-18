Napoli Udinese si giocherà domenica 24 maggio

La 38ª giornata comincia venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta alle 20.45, per poi proseguire sabato con Bologna-Inter alle 18.00 e Lazio-Pisa alle 20.45.
Domenica sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions: aprono Parma-Sassuolo alle 15.00 e Napoli-Udinese alle 18.00,
Dalle 20.45 le partite che possono determinare:
dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B,
con i lariani decisi, però, a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio come il Milan, che ospita il Cagliari, la Roma a Verona e la Juventus, impegnata nel derby contro i granata in casa del Toro.