Napoli unica squadra sicura del proprio allenatore tra le prime sei

Termina il campionato, comincia il valzer degli allenatori in Serie A. Il Napoli una delle poche squadra sicure del proprio tecnico.

Come reso ormai noto anche dalla Juventus, Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore dei bianconeri. Con Maurizio Sarri in pole, la Juventus, in un modo o nell’altro dovrà cominciare un altro ciclo.

L’Atalanta, terza in classifica, sta discutendo in queste ultime ore con Gasperini. La volontà di Percassi è quella di trattenere il tecnico anche in Champions League ma le offerte non mancano e staremo a vedere.

Sicure del cambio invece sono Milan, Inter e Roma: in giornata c’è stata la rescissione consensuale di Gattuso che ha salutato i rossoneri. Per quanto riguarda l’Inter ormai Conte è certo del posto e sarà ufficializzato la settimana prossima. Capitolo Roma: con Ranieri ai saluti anche i giallorossi devono cercare un sostituto, Giampaolo in pole, ma anche in questo caso, difficilmente si arriverà ad una decisione nelle prossime ore.

Fondamentale quindi per il Napoli la continuità del progetto che potrebbe essere un grande punto di vantaggio per la prossima stagione della squadra di Ancelotti.

