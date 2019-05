Marelli: “Pochi errori nelle ultime giornate”

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto durante la trasmissione di Umberto Chiariello su Radio CRC; gli argomenti principali sono arbitri e VAR.

L’ex arbitro Luca Marelli ha parlato a Radio CRC, durante la trasmissione di Umberto Chiariello “Un Calcio alla Radio”. Come si può immaginare, gli argomenti principali sono stati gli arbitri e la VAR; in particolare, per lui nelle ultime giornate ci sono stati pochi errori.

Di seguito le sue parole:

“Nelle ultime giornate di campionato, che erano piuttosto piene di tensione, devo dire che gli arbitri sono stati molto bravi, pochissimi errori e tanta fortuna. Rizzoli ha fatto arbitrare sempre i più affidabili, tra cui Banti e Mazzoleni che hanno terminato la loro carriera.

Per l’anno prossimo ci saranno pochi arbitri per molti big match, quindi non sarà facile. La VAR room dovrebbe essere ufficiale, la stanno costruendo a Coverciano. Dovrebbe partire dalla prima giornata, altrimenti dopo la pausa per le nazionali

Nella prossima stagione il VAR resterà identico, ma penso che per il 2021, subirà qualche cambiamento fondamentale come l’introduzione del challenge.

Credo che il calcio giovanile abbia sempre avuto il problema dei genitori, ma nella società viene definito illegittimo qualsiasi comportamento. Se anche le istituzioni non rispettano le norme di legge, tutti fanno quel che vogliono; quello che succede sui social, accade anche fuori, certi episodi non vengono mai puniti.“

