Ai microfoni di Sky Sport Gianluca Di Marzio racconta le sue emozioni su Napoli vs Juventus.

“Con Ancelotti sono cambiate tante cose ma resta la distanza con la Juventus. Napoli vs Juventus è sempre una grande partita. Per me è anche legata ai ricordi di mio padre napoletano e ex allenatore del Napoli e da mister ne ha vinte e perse. Poi Napoli vs Juventus sono state le partite tra Maradona e Platini. Poi l’epoca di Mazzarri che ha dato il la al Napoli fortissimo di oggi, con Hamsik protagonista. Insigne è il Napoli merita la fascia e la fascia lo farà solo crescere, passando da grande calciatore a campione. Ronaldo secondo me i sarà in campo e Milik sarà l’altro protagonista. Milik si è dimostrato straordinario per rendimento e capacità di recuperare dagli infortuni, oggi ha una media gol pazzesco. Icardi al Napoli sarebbe clamoroso perché vorrebbe dire fargli un’ offerta fuori dai parametri di De Laurentiis, se non accetta 7 milioni di rinnovo dall’Inter ne chiederà almeno 9 per cambiare squadra. Il suo futuro, Mauro Icardi dovrà cominciare a chiarirselo con se stesso innanzitutto. Da quando ha perso la fascia ha smesso di allenarsi per un dolore al ginocchio che prima o poi passerà e lui dovrà mettersi a disposizione del mister e della squadra.”

Comments

comments