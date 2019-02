Napoli-Zurigo, in arrivo circa 2000 tifosi svizzeri: scatta il piano sicurezza

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino si temono scontri per l’arrivo di circa 2000 tifosi dello Zurigo in occasione dell’Europa League.

Sono stati venduti circa duemila biglietti per il settore ospiti per Napoli-Zurigo, ma dalla Svizzera sono in arrivo almeno altri 200 sostenitori dello Zurigo. A riferirlo è l’edizione odierna del “Mattino“.

La polizia napoletana si sta attrezzando per l’arrivo in città dei tifosi svizzeri dopo gli scontri di Zurigo tra le due tifoserie.

“Il timore è quella della vendetta da parte degli ultrà azzurri”, scrive il quotidiano secondo cui, per quanto riguarda i tifosi dello Zurigo: “i club organizzati non preoccupano: la polizia teme invece l’imprevedibilità dei cani sciolti”.

I primi ultrà dello Zurigo, infatti, sono attesi per il primo pomeriggio di domani e già nelle prossime ore scatterà il piano sicurezza con 600 uomini delle forze dell’ordine impegnati.

