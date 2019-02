Del Genio: “Malcuit veloce e potente, dove sono adesso Arias eVersaljko?”

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Telecaprisport di Kevin Malcuit e dello scetticismo che ha suscitato al suo arrivo il terzino del Napoli.

“Malcuit? E’ veloce a chiudere nelle diagonali, poi è potente e spinge benissimo anche in attacco. Non ho mai capito le previsioni negative prima di vederlo, forse perché girarono tanti nomi e sembrava la settima-ottava scelta. Ma se pensiamo che gli altri non giocano e stanno vivendo una stagione anonima, parliamo di Arias, Vrsaljko e tutti gli altri. Anche in questo caso ci furono giudizi prematuri all’inizio”.

