Napoli-Zurigo: una vittoria per convincere e chiudere la qualificazione

Dopo la vittoria per 3 a 1 in casa dello Zurigo, il Napoli è chiamato a chiudere la questione qualificazione al San Paolo e per ritornare a convincere. Ce la farà?

Con il 3 a 1 ottenuto in trasferta, il discorso qualificazione per il Napoli è quasi chiuso a meno di una debacle improvvisa. Detto questo, gli azzurri sono chiamati a convincere di nuovo con una partita di spessore dopo le tante critiche mosse dopo quella contro il Torino.

Il mister Ancelotti dovrebbe fare un ampio turnover e dare spazio a chi ha giocato di meno; mentre tra le fila dello Zurigo si dovrebbero rivedere gli stessi undici che hanno sfidato il Napoli la settimana scorsa.

Turnover ampio per il Napoli, ma con cautela

Come già detto, Ancelotti per questa partita darà spazio a chi ha giocato meno. Spazio quindi a Karnezis, Chiriches, Luperto, Verdi, Diawara e Mertens; i due centrali di difesa dovranno cercare di non far rimpiangere i due titolari, Koulibaly e Maksimovic, ed arginare l’unica punta dello Zurigo Odey.

Sulle fasce potrebbe essere riproposta la coppia Malcuit-Ghoulam che tanto ha convinto all’andata, dove hanno spinto al massimo e hanno creato serie difficoltà alla difesa degli svizzeri. A centrocampo turno di riposo per Fabian Ruiz, al suo posto Diawara chiamato a fare da regista per impostare la manovra.

Gli altri due cambi sono Verdi e Mertens. Entrambi devono confermare che sono elementi su cui puntare forte da qui alla fine della stagione; il primo perché fino ad ora si è visto veramente poco, e ci si aspetta che spesso proverà a tirare da fuori. Il secondo invece deve ritrovare il gol, dopo quelli che ha sbagliato negli ultimi tempi.

Mertens cercherà molto spesso il dialogo con Insigne, questa volta però cercando di concludere a rete gli assist che gli offrirà il compagno di reparto. I due attaccanti saranno aiutati da Verdi e Callejon (a seconda che l’azione si svolge a sinistra o a destra) per trovarsi negli spazi stretti e mettere in crisi la difesa degli svizzeri.

Un Napoli offensivo, che cercherà di chiudere ancora una volta lo Zurigo nella propria area di rigore e dominare sul piano del gioco.

Lo Zurigo per cercare l’impresa

Gli svizzeri devono cercare l’impresa per recuperare ben 3 gol fuori casa; infatti solo una vittoria può portarli alla qualificazione. La difesa dovrà fare meglio rispetto all’andata, dove hanno sofferto parecchio Zielinski a sinistra e Callejon a destra; questa volta però il primo non ci sarà, causa turnover.

Sulle fasce ci sarà il solito lavoro per i due terzini, sia di spinta per creare apprensioni alla difesa del Napoli sia per evitare che Malcuit e Ghoulam abbiano troppo campo libero (insieme a Verdi e Callejon). Winter e Kharabadze saranno aiutati da Khelifi e Kololli per evitare ciò.

Kololli soprattutto avrà il compito di creare azioni pericolose per lo Zurigo, dato che è l’uomo con il passo in più rispetto agli altri; una cosa vista anche all’andata, seppur in poche circostanze. Ad aiutarlo ci saranno Odey e Marchesano, il primo inoltre avrà il compito di impensierire la coppia difensiva del Napoli, Chiriches e Luperto.

Il mister Magnin comunque farà leva sullo spirito di gruppo per cercare di impostare la partita con un pressing aggressivo proprio per recuperare l’enorme svantaggio.

