Nazio-Napoli: il calendario completo delle partite dei ‘napoletani’ con Elmas che sfida Milik-Zielinski

Sosta di campionato per lasciare spazio alle gare delle nazionali. A parte Ospina e Koulibaly, tutti i ‘napoletani’ sono impegnati in gare dove il risultato conta. Il calendario completo.

Sono 11 i calciatori del Napoli convocati dalle rispettive nazionali:

Italia: Meret, Di Lorenzo, Insigne;

Colombia: Ospina;

Senegal: Koulibaly;

Macedonia: Elmas;

Spagna: Fabiàn;

Polonia: Zielinski e Milik;

Messico: Lozano;

Belgio: Mertens.

Solo Ospina e Koulibaly sono impegnati in gare amichevoli. Lozano con il Messico è impegnato in gare di ‘Nations League’, mentre tutti gli altri calciatori sono impegnati in gare valide per le qualificazioni agli Europei 2020.

Spicca il derby Elmas vs Milik-Zielinski.

Questo il calendario completo di tutte le gare con i ‘napoletani’ impegnati:

