Nazio-Napoli: Mario Rui vince il derby napoletano con Maksimovic, Hysaj sconfitta con incidente diplomatico

Questa sera si sono giocate le gare di qualificazione ai prossimi Europei che hanno visto impegnati i tre calciatori azzurri Mario Rui, Hysaj e Maksimovic.

Il ‘derby’. A Belgrado in Serbia-Portogallo 2-4 è andato in scena il ‘derby’ in chiave Napoli tra Maksimovic e Mario Rui. Per Mario Rui solo panchina mentre Maksimovic, ammonito al 10′, ha giocato tutta la partita.

Hysaj. Netta sconfitta dell’Albania di Hysaj a Parigi, in campo per tutta la gara. La Francia con i gol dell’ex Juve Coman, di Giroud, ancora di Coman e Ikone ha vinto per 4-1. Di Cikallesi su rigore il gol degli albanesi. Sul 2-0 Griezmann ha sbagliato un calcio di rigore.

Proprio in Francia-Albania si è rischiato l’incidente diplomatico. Prima del fischio d’inizio anziché suonare l’inno dell’Albania è stato suonato quello di Andorra. Dopo attimi di imbarazzo che ha visto i calciatori albanesi disorientati, è stato poi suonato l’inno giusto e la partita è iniziata con qualche minuto di ritardo.

Comments

comments