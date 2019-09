Weekend di riposo per i calciatori del Napoli non impegnati con le nazionali. Da lunedì si torna al lavoro per preparare la sfida contro la Sampdoria.

Dopo la giornata di sabato agli azzurri rimasti a Napoli è stata concessa anche la domenica di riposo.

La squadra riprende lunedì nel centro tecnico di Casyel Volturno la preparazione per la gara di campionato contro la Sampdoria in programma al San Paolo sabato 14 settembre ale ore 18:00.

