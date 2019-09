Nazio-Napoli: Mertens in gol [VIDEO], assist di Lozano, in parità il ‘derby’ Allan-Ospina, oggi Maksimovic sfida Mario Rui

Cinque i calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali tra amichevoli e partite di qualificazione agli Europei. Nella notte il derby Allan-Ospina.

Zielinski. In una gara di qualificazione agli Europei 2020 la Polonia è stata sconfitta 2-0 in casa della Slovenia. Zielinski ha giocato tutta la gara.

Mertens. Con il nuovo look e partito dalla panchina l’attaccante del Napoli entra al 55′ al posto di Origi e dopo appena due minuti segna il gol del momentaneo 2-0 nella vittoria del Belgio per 4-0 in casa di San Marino in una gara di qualificazione agli Europei 2020 [CLICCA QUI per guardare il gol di Mertens].

Lozano. Partito dalla panchina nella vittoria in amichevole per 3-0 del Messico sugli USA, l’attaccante messicano del Napoli è entrato al 70′ al posto di Corona e all’82’ fornisce ad Antuna l’assist del gol che ha chiusa la gara.

Allan e Ospina. Negli USA ‘derby’ napoletano nel 2-2 dell’amichevole giocata tra Brasile e Colombia. Solo panchina per Allan mentre Ospina ha giocato tutta la gara.

Oggi i campo altri tre ‘napoletani’:

20:45 qualificazione agli Europei 2020: a Parigi Hysaj in Francia-Albania

in Francia-Albania 20:45 qualificazione agli Europei 2020: a Belgrado Maksimovic e Mario Rui in Serbia-Portogallo.

Comments

comments