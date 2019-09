Maradona smentisce: “Giocare con le speranze dei tifosi non è corretto”

Maradona ha smentito la notizia di un accordo vicino con lo Gimnasia, lanciata dalla stampa nazionale argentina; intanto però continuano a darlo per certo.

Lo stesso Maradona è intervenuto per smentire la notizia di un accordo vicino con lo Gimnasia, lanciata dalla stampa argentina. El Pide de Oro ha commentato sui social con “Giocare con le speranze dei tifosi non è corretto” e ha aggiunto anche finora non c’è stato alcun contatto.

La stampa argentina però lo da per certo come sostituto di Ortiz. Il campione argentino, comunque, non escluderebbe un eventuale accordo con il club.

