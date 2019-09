Primi impegni delle nazionali per la stagione 2019-2020. Il calendario delle gare in programma valide per le qualificazione agli Europei 2020, amichevoli e partite del Torneo 8 Nazioni Under 20.

Dopo i forfait di Insigne e Milik sonio ben 13 i calciatori del Napoli impegnati: Meret, Ospina, Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Allan, Elmas, Fabiàn, Zielinski, Gaetano, Mertens e Lozano.

Questo il calendario completo.

Comments

comments