Dopo aver già ottenuto la qualificazione a Euro2020, in seguito al 9-0 rifilato a San Marino, il Belgio ha avuto la meglio anche sul Kazakistan.

I Diavoli Rossi si sono imposti con il risultato di 2-0, con un gol per tempo: ad aprire le marcature è Batshusayi, servito da un assist dell’ex Sampdoria Praet, ora al Leicester. Nella ripresa, invece, è Meunier a calare il colpo del k.o. imbucato da Eden Hazard. 78 minuti in campo per il “napoletano” Mertens, sostituito, poi, da Carrasco.

