Anche oggi i calciatori del Napoli saranno impegnati con le rispettive Nazionali per le gare di qualificazione ai prossimi Europei. C’è Polonia-Macedonia

Scenderà in campo per primo Dries Mertens che con il suo Belgio affronterà in trasferta il Kazakistan alle 15.

Questa sera, invece, spicca il derby napoletano che vede i due polacchi Milik e Zielinski affrontare la Macedonia di Elmas. L’inizio della partita è fissato alle 20:45.

