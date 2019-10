Weekend di ottobre senza Napoli, ma dopo la sosta 7 partite in 22 giorni

Weekend di ottobre senza campionati per lasciare spazio alle nazionali che vedono impegnati ben 11 calciatori del Napoli.

Un fine settimana per far riposare i cuori dei tifosi napoletani visto che alla ripresa il Napoli deve giocare ben 7 partite in 22 giorni.

Due gare di Champions decisive contro il Salisburgo e cinque di campionato contro Verona in casa, Spal in trasferta, Atalanta al San Paolo, Roma all’Olimpico e Genoa ancora al San Paolo.

Questo il calendario completo del Napoli fino alla prossima sosta per le nazionali:

