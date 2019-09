NazioNapoli: Fabian Ruiz partirà dalla panchina contro le Far Oer

Anche la Spagna in campo dalle 20.45, contro le Isole Far Oer per le qualificazioni ad Euro 2020. Partirà dalla panchina Fabian Ruiz.

SPAGNA (4-4-3): De Gea; Carvajal, Ramos, Hermoso, Gayà; Parejo, Rodri, Thiago; Oyarzabal, Rodrigo, Suso.

ISOLE FAR OER (3-4-3): Nielsen; Baldvinsson, Gregersen, Vatnsdal; Davidsen,Hansson,Hendriksson, Vatnhamar; Bjartalíð, Olsen ed Edmundsson.

⚠ OFICIAL | ¡¡Once inicial de España!! Estos son los elegidos por Robert Moreno para buscar tres nuevos puntos en nuestro camino hacia la #EURO2020#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/0BoupW9RMG — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 8, 2019

