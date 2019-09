Fiorentina, condannati i cori contro l’Heysel

Brutto episodio in occasione dei festeggiamenti dei sostenitori della Fiorentina, che inneggiano all’Heysel. La società condanna: “No a cori offensivi, violenti e razzisti”

Brutto episodio in occasione della festa privata della Curva Fiesole quando sono stati cantati alcuni cori contro le vittime della strage dell’Heysel. Il tutto è stato ripreso in un video apparso sul profilo Facebook di Fiorentina Community. Immediata la risposta del club toscano: “Fin dal primo giorno il presidente Commisso è stato chiaro: no a cori offensivi, violenti e razzisti. Dispiace che finisca nel mirino una tifoseria come quella viola e nello specifico quella della curva Fiesole per colpa di pochi che hanno cercato di guastare quella che era semplicemente una festa del nostro tifo”. Gli stessi Joe Barone, braccio destro di Commisso, e Dario Dainelli, dirigente ed ex giocatore viola, hanno preso parte alla festa senza però udire, come ribadito dal club, alcun coro relativo alla strage nel corso della loro permanenza.

fonte: Gazzetta

Comments

comments