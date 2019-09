NazioNapoli: Hysaj batte l’Islanda e trova anche il gol, vincono anche Maksimovic e Mario Rui

Questa sera i tre calciatori del Napoli Hysaj, Maksimovic e Mario Rui sono stati impegnati con le loro Nazionali per le gare di qualificazione ad Euro2020.

Vince l’Albania che batte per 4-2 l’Islanda. Segna anche Hysaj il gol del momentaneo 2-1.

Vince anche la Serbia di Maksimovic che batte 3-1 il Lussemburgo in trasferta. Il difensore del Napoli resta in campo per tutti i 90 minuti.

Infine un super Ronaldo che segna un poker regala la vittoria al Portogallo contro la Lituania. Per Mario Rui solo panchina.

