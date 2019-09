Entusiasmo alle stelle per i tifosi dell’Inter che oggi si sono riuniti in piazza del Duomo per la presentazione della terza maglia.

Un episodio particolare, però, ha visto protagonista Antonio Conte che, quando i supporters nerazzurri hanno intonato il coro ‘Chi non salta è juventino’, ha solo sorriso senza saltare. Insieme a lui anche Asamoah che come il tecnico non dimentica il suo trascorso con la Juventus.

