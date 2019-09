NazioNapoli: Hysaj e Maksimovic titolari, Mario Rui dalla panchina

Anche per stasera sono in programma le partite di qualificazione ad Euro 2020; tre gli azzurri impegnati: Hysaj, Maksimovic e Mario Rui.

Per questa sera tocca a Maksimovic, Hysaj e Mario Rui rispettare l’impegno con le rispettive nazionali per Euro 2020. Non tutti e tre partiranno titolari dal primo minuto, però.

Dei tre Mario Rui è l’azzurro che partirà dalla panchina, nella sfida che vede il Portogallo affrontare il Portogallo; il serbo e l’albanese invece partiranno dal primo minuto con le loro nazionali.

