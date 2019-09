Angelovski, ct Macedonia: “Elmas dopo un mese già è migliorato”

A Radio Marte ha parlato il ct della Macedonia, Igor Angelovski, che si è soffermato su Eljif Elmas; dopo un mese al Napoli lo trova già migliorato.

Igor Angelovski è intervenuto a Radio Marte, poco fa, dove ha parlato del neo-acquisto del Napoli Eljif Elmas. Il ct lo ha trovato già migliorato, dopo un solo mese al Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Elmas è stato brillante in entrambe le partite della Nazionale. Ieri si è messo in mostra con l’assist, ma ha disputato anche un’ottima prestazione. Questo ragazzo ha talento e alza il livello di tutta la nostra Nazionale. Elmas è uno di quei giocatori che agli allenatori fa piacere allenare perchè puoi impiegare più ruoli.

Sono contento che abbia firmato con il Napoli; non solo perché parliamo della seconda forza italiana, ma perché c’è Ancelotti che è uno dei migliori allenatori. Dopo un mese trovo Elmas già migliorato rispetto a prima, ha solo 20 anni ma ha dimostrato di avere grande personalità.

Crede in se stesso: questo è il suo segreto. Vuole dimostrare di essere sempre all’altezza di ogni situazione. La botta alla caviglia è acqua passata. Elmas non ha dolore e per questo ieri ha giocato. Sta ad Ancelotti scegliere se impiegarlo o meno contro la Sampdoria.“

