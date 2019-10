Nazionapoli: termina la sfida valida per la qualificazione agli europei del 2020 che vedeva protagoniste la Norvegia e la Spagna Di Fabian Ruiz.

Beffa all’ultimo minuto per la Spagna di Fabian Ruiz: in vantaggio fino al 93’ poi raggiunta dalla Norvegia grazie ad un calcio di rigore. 1 punto a testa dunque per entrambe le squadre.

Il centrocampista azzurro è stato in campo tutta la partita, colpendo anche un palo.

