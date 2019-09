NazioNapoli: vince la Spagna di Fabian, sconfitta per la Grecia di Manolas

Questa sera Fabian Ruiz, Kostas Manolas e Elijf Elmas sono stati impegnatu con le rispettive Nazionali nelle gare di qualificazione per i prossimi Europei.

Vittoria importantissima per la Spagna di Fabian in trasferta contro la Romania. Con questi tre punti la Nazionale iberica è sempre più vicina agli Europei.

Per Manolas, invece, una brutta sconfitta in trasferta con la Finlandia per 1-0 che complica il passaggio del turno alla Grecia.

Per Elmas, infine, è arrivato un buon pareggio contro Israele che tiene vive le chance qualificazione della nazionale macedone.

Tutti e tre i calciatori sono stati in campo per tutti i 90 minuti.

