Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Sky prima della partita contro l’Atletico Madrid.

“Mi aspetto una serata grandiosa, come la semifinale che giocai io contro il Real. Il clima è bello, i ragazzi ne hanno bisogno, non so se ci servirà per passare il turno ma è importante. Ci vuole un po’ di spensieratezza. Cristiano è fatto per queste partite qua, troppa tensione ti fa sbagliare. Andiamocela a giocare e vediamo quello che succede.”

