Nesti: “La situazione di Insigne? Dipende tutto da Ancelotti”

Carlo Nesti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva, parlando della nazionale e delle problematiche nello spogliatoio del Napoli:

“La maglia verde indossata dalla Nazionale? Ci sarebbe da essere turbati se fosse una soluzione alternativa all’azzurro. Ci terremo il nostro colore spero per sempre: verde per verde speravo in un verde bottiglia. Mancini ha scelto Donnarumma nelle gerarchie fra i pali. Sirigu è altrettanto forte e ha tanta esperienza in più. Sono due ragazzi che potrebbero essere in concorrenza.

Lorenzo Insigne? La situazione dipende anche da Ancelotti. È evidente che qualche problema ci sia, ma non si fa turbare troppo come invece accaduto in passato. Mancini ha sperimentato tanto, facendo esordire diversi giocatori. Con una qualificazione in cassa magari già stasera potrebbe attengere dall’under 21 Falco e Castrovilli per il futuro. Infortunio Chiesa in Nazionale? Ha forzato lo scatto e ha sentito un problema muscolare. Quando succede così scatta l’allarme rosso, non tanto per la Nazionale quanto per il campionato”.

