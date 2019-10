Ferrara: “Su Insigne ha ragione Mancini”

Il giornalista Liberato Ferrara ha pubblicato un editoriale sul sito persemprenapoli.it, parlando della situazione di Insigne con la Nazionale:

‘”Se Insigne corre per tornare in difesa perde la sua imprevedibilità”. Testi e musica del CT Roberto Mancini. Più o meno le stesse parole che usò a suo tempo Zeman. Evidentemente deve esserci qualcosa di vero. Insigne ha la maledizione di tutti i grandi talenti anomali del calcio. A loro non bisognerebbe dire altro che. “Questa è la maglia, fai quello che vuoi”. Ma gli allenatori una frase del genere fanno fatica a dirla. Certo, a Maradona nessuno ha mai osato chiedere nulla. Ed uno come CR7 se non è convinto di quello che un allenatore chiede non è che disubbidisce. Fa cambiare l’allenatore.

Insigne non è Maradona, nessuno è neanche lontanamente paragonabile a lui. E non è neanche CR7. Uno come Insigne deve adattarsi a quello che gli chiede l’allenatore di turno. Puoi avere Zeman, che se ne frega della fase di non possesso, o Mancini, uno che di talento ne aveva più di Lorenzo. Ed allora ti va bene. Puoi trovare Ventura che pensa di aver inventato il calcio, e sono dolori. O Ancelotti che pensa che tu possa fare anche il mediano. La verità è quella che ha detto Mancini. Insigne sa anche fare la fase difensiva. Ma se serve un mediano meglio far giocare un mediano. Se hai Insigne non hai alternative: o gli costruisci la squadra intorno, o non lo fai giocare. Tertium non datur”.

