Nicola: “Napoli? Sarà decisivo l’equilibrio di Ancelotti”

Davide Nicola, allenatore, ha rilasciato un’intervista a TMW, nella quale ha parlato anche del Napoli, a margine del Festival dello Sport a Trento.

“La massima espressione del Napoli è stata quella vista contro il Liverpool. Immagino gli azzurri a quel livello lì, se hanno fatto quella partita è perché sono in grado di esprimere quel tipo di calcio. Ovviamente non è facile ripetere lo stesso livello anche in campionato, ma starei molto sereno e tranquillo. L’equilibrio di Ancelotti può essere un viatico insieme all’entusiasmo di una grande tifoseria come quella napoletana”.

Comments

comments