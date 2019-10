Hamsik, il Napoli prepara una sorpresa per il suo ritorno al San Paolo

L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik, ora al Dalian Yifang, ha annunciato che tornerà al San Paolo il 30 ottobre, in occasione del match con l’Atalanta.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che, quasi sicuramente, il presidente Aurelio De Laurentiis organizzerà sicuramente qualcosa di speciale per lo slovacco, che tornerà in quella che è a tutti gli effetti la sua seconda casa, per la prima volta dal match del 2 febbraio con la Sampdoria, nel quale ha vestito per l’ultima volta la maglia azzurra.

Comments

comments