Novellino: “Napoli da scudetto con Manolas e James”

Walter Novellino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il possibile doppio colpo del Napoli: James e Manolas.

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Walter Novellino, che ha voluto commentare le voci di mercato che riguardano il Napoli. Per lui, nel caso in cui il club azzurro riesca ad acquistare James e Manolas, sarebbe da scudetto. Queste le sue parole:

“Chi critica James non lo conosce bene, dato che ha grande qualità Carlo lo conosce bene e da anni, già dai tempi del Real. Poi se dovesse venire Manolas per Albiol sarebbe la prova che il Napoli vuole vincere il campionato e diventerebbe dura per la Juve. Parliamo di rinforzi di qualità e di esperienza internazionale.”

