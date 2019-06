Giuliani: “Napoli può cambiare idea sulle cessioni con Manolas”

Fulvio Giuliani, di RTL 102.5, è intervenuto nella trasmissione di Umberto Chiariello; l’argomento principale è il possibile arrivo di Manolas al Napoli.

Per Fulvio Giuliani l’arrivo di Manolas potrebbe portare un cambio di strategia nelle cessioni del Napoli. Questo il suo pensiero, espresso nel corso della trasmissione di Umberto Chiariello su Radio CRC. Di seguito le sue parole sull’argomento:

“Se il sostituto di Albiol dovesse essere Manolas vorrà dire che saremmo di fronte ad una svolta importante in casa Napoli. In generale, dico che se si vuol fare cassa con la cessione dei vari Rog, Rui ecc non va bene; se, invece, mi dite che per comprare bisogna vendere un Big allora si va su una strada non logica.

Bisogna procedere ad un’evoluzione delle tattiche di cessione. Devi essere fortunato ad avere Koulibaly e nove giovani che lo sostengano.”

