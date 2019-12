Oggi in campo: alle 13:30 il superderby, poi la Serie B e la Premier League con Arsenal-Chelsea prima di Liverpool e City

Domenica ricca di appuntamenti per il calcio internazionale. Grande attesa per le gare della Serie B, ma le super sfide si giocano in Scozia e in Premier League.

In serie B si giocano le partite della 19° giornata, ultima del girone di andata, che chiudono così il 2019 del campionato cadetto. Si torna poi in campo il 18 gennaio. Per quanto riguarda le squadre campane alle 15:00 la Juve Stabia ospita il Cosenza mentre la Salernitana è impegnata in trasferta dello Spezia. Alle 18:00 la capolista Benevento affronta in casa l’Ascoli.

Domenica speciale in Scozia per la 20° giornata della Premiership si gioca il derby di Glasgow Celtic-Rangers. Celtic primo con 52 punti Rangers secondo con 47 punti ma con una gara in meno.

In campo anche la Premier League inglese con tre posticipi della 20° giornata. Alle 15:00 si gioca il derby di Londra Arsenal-Chelsea, seguito poi alle 17:30 da Liverpool-Wolves e alle 19:30 da Manchester City-Sheffield United.

