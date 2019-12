Haaland parla dopo l’approdo al Dortmund: “Dall’inizio volevo venire qui”

Il passaggio di Haaland al Borussia Dortmund è arrivato nella giornata di oggi e sono arrivate le prime parole dell’attaccante.

Di seguito le sue parole:

“Ho avuto intense discussioni con i dirigenti del club e lo staff tecnico, in particolare con Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc e l’allenatore Lucien Favre.

Fin dall’inizio ho avuto la sensazione che volessi assolutamente trasferirmi in questo club, seguire questa strada e giocare a calcio in questa incredibile atmosfera di Dortmund di fronte a oltre 80.000 spettatori. Sto già sognando per questo.“

Comments

comments