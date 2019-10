Oliveira: “Il Genk fa molto bene con i giovani, non sarà facile per il Napoli”

Luis “Lulù” Oliveira, ex giocatore di Anderlecht e Fioreninta, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sfida tra gli azzurri e il Genk.

“Il Genk è una squadra che in questi ultimi anni ha fatto benissimo in campionato. Ha tanti ragazzi giovani, il campionato belga ormai cerca di ottenere risultati con ragazzi giovani, il Napoli deve fare il Napoli. Non sarà facile ma penso che alla fine il Napoli vincerà la partita. Mertens ha dimostrato l’anno scorso, ed anche quest’anno, le sue qualità, va in velocità, entra in area velocemente, infila il portiere, bisogna tenerlo davvero a bada”.

Comments

comments