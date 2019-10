Youth League, azzurrini sconfitti dal Genk

La Primavera del Napoli, reduce dal pareggio con i pari età del Liverpool, è stata sconfitta dal Genk nel secondo turno di Youth League.

I belgi si sono imposti, in casa, con il risultato di 3-1: succede tutto nella ripresa, con il punteggio che si sblocca al 50′ con Vandermeulen, che spiazza Idasiak su calcio di rigore. Cinque minuti dopo, arriva il raddoppio del Genk, con una bordata di Cuypers. Al 61′, gli azzurrini rientrano in partita, con un bellissimo scavetto di Gianluca Gaetano. I ragazzi di Baronio vanno più volte vicini al gol del 2-2, ma in pieno recupero il Genk chiude i giochi con Nemeth.

