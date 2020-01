Ospina: “Non abbiamo fortuna, ma ne usciremo. Abbiamo perso per un mio errore”

David Ospina, portiere colombiano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro l’Inter.

“Prima di tutto voglio sottolineare il grande lavoro della squadra: stiamo facendo bene le cose, ma non abbiamo fortuna. Abbiamo avuto anche stasera delle occasioni per segnare, però non ci siamo riusciti e anche a causa del mio errore abbiamo perso. Chiaramente non avrei voluto sbagliare su Immobile.

Ringrazio Gattuso. Lo ringrazio tanto, ma ogni professionista deve affrontare i suoi errori. Oggi è toccato a me, è un peccato. Ora dobbiamo continuare a lavorare, questo risultato ci butta giù dopo il grande lavoro che avevamo fatto.

Questo è il calcio, oggi siamo in questa situazione, ma dobbiamo mantenere alta la testa. Le qualità e il talento non ci mancano, so che nelle prossime partite riprenderemo il cammino giusto”.

