Ospina in mixed zone: “Dispiace per l’errore, decisivo per la partita”

In mixed zone ha parlato David Ospina, dopo le sue parole ai microfoni di Sky; il portiere ha voluto ribadire che è dispiaciuto per l’errore fatto sul gol.

David Ospina ha voluto sottolineare ancora una volta il fatto che è dispiaciuto per il gol che ha provocato con il suo errore.

Di seguito le sue parole:

“Dispiace per il mio errore, decisivo per la sconfitta. Questa è una situazione difficile, non ci dobbiamo pensare; abbiamo avuto occasioni, l’importante è restare tranquilli per far tornare la situazione positiva.

Non si verificava da tempo una situazione del genere, la squadra segue le direttive di Gattuso. Dobbiamo pensare sempre positivo. Sappiamo che la situazione è complicata, ma restiamo tranquilli. Il Napoli ha giocato una buona partita, ma non abbiamo molta fortuna in questo periodo.

Il Napoli ha fatto una grande partita contro la Lazio, abbiamo avuto tante occasioni, è mancata la fortuna. In questo momento non entra il pallone e non portiamo a casa la vittoria. Per vincere serve anche quest’aspetto.“

Comments

comments