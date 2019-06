Ospina: “Poca continuità ma pronto per la Nazionale”

David Ospina, portiere dell’Arsenal, nell’ultima stagione in prestito al Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale colombiana.

“So che negli ultimi anni non ho avuto la continuità che volevo, ma cerco sempre di farmi trovare pronto e voglio continuare a dare il mio contributo per la Nazionale. Obiettivi? Piedi per terra, ma sappiamo quello che vogliamo”.

Messi? Parliamo di un giocatore che in qualsiasi momento può inventare una giocata e dovremmo essere bravi ad arginarlo. Per nessuno è un segreto il fatto che l’argentino sia uno dei migliori della storia del calcio”.

