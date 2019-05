Padovan: “ADL vende il Napoli? Una valutazione che apre nuovi scenari”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Giancarlo Padovan, Calciomercato.com.

“Il Napoli si sostiene con il modello De Laurentiis che prevede un acquisto tramite una cessione. Il Napoli non vuole permettersi giocatori forti. Un modello di questo genere può avere la meglio sui risultati solo in casi eccezionali vedi l’Atalanta di quest’anno ma se vuoi vincere lo scudetto devi spendere. Koulibaly è l’uomo su cui costruire il futuro del Napoli e si deve accettare anche un contratto alto. Ieri, leggevo di una valutazione del Napoli da parte di De Laurentiis, e a questo punto De Laurentiis è all’inizio di un processo di valutazione perchè forse ha capito che con il Napoli non può fare più di quanto ha già fatto. Tante volte ha esplicitato insofferenza verso una competizione impari con chi si indebita. Siamo dinnanzi ad una svolta epocale che avrebbe bisogno di un signore adesso inesistente”.

