Palacio: “Non so se resterò. Mihajlovic? I tifosi sono contenti se resta qui”

Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta contro il Napoli.

“Abbiamo cambiato tanto, stiamo giocando un bel calcio. Scendiamo in campo solo per vincere. La salvezza è meritata perché da febbraio stiamo giocando benissimo. Se resto non lo so, devo parlare con la società, loro hanno detto che dobbiamo parlare. Vedremo. Il gol? Non mi importa, l’importante è che la squadra vinca, ho sempre giocato per quello. Corro alla mia età? Eh, mi alleno bene, ma il merito è anche dei miei compagni. Il rigore? Se hanno visto alla Var vuol dire che non c’era. No, la treccia non la taglio. Mihajolvic resta? Non lo so. Ha fatto molto bene qua, noi siamo contenti e i tifosi vogliono che resti, deciderà lui, noi lo speriamo per il bene del Bologna. In Europa è difficile arrivare, ma giocando così dall’inizio si può fare un gran campionato”.

