Play-off Serie B: il Cittadella ribalta l’andata

Questa sera si è giocata anche la partita di ritorno del primo play-off di Serie B, Benevento-Cittadella; gli ospiti ribaltano il risultato dell’andata.

Il Cittadella riesce a ribaltare il risultato dell’andata contro il Benevento, al Vigorito. Un netto 3 a 0 garantisce il passaggio in finale dei play-off di Serie B, per aggiudicarsi l’ultimo posto per la Serie A; ora aspetta solo di conoscere l’avversaria, una tra Pescara e Hellas Verona.

Di seguito il tabellino con i marcatori:

Benevento – Cittadella 0 – 3

36′ Diaw, 44′ Panico, 54′ Moncini

Risultato finale: Benevento – Cittadella 2 – 4

Comments

comments