Palermo con 47 milioni di debiti, c’è il rischio di un possibile fallimento

Mirri salva, momentanemente, il Palermo ma resta il richio fallimento L’imprenditore palermitano, Dario Mirri, responsabile degli spazi pubblicitari del Palermo ha dichiarato a Calcio&Finanza

“Pur con grande fatica abbiamo ricevuto quasi tutta la documentazione contabile del Palermo. Mancano ancora i certificati dell’Agenzia delle entrate e il Durc, ma speriamo arrivino presto perché certificano la regolarità fiscale della società. Sono però in grado di dire che i debiti del Palermo ammontano a circa 47 milioni di euro”.

Mirri, pagando in anticipo 2,8 milioni di euro per la pubblicità ha immesso i capitali necessari nel Palermo per pagare gli stipendi di novembre e dicembre.

Comments

comments