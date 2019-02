De Maggio commenta il possibile acquisto Icardi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli commenta:

“Un ascoltatore ci scrive: che me ne faccio di Icardi. Ma come? Certo che siamo strani. I tifosi hanno passato un’estate a dire Cavani-Benzema, oggi che si parla di Icardi c’è chi dice: che ci frega di Icardi, abbiamo Milik, lo stesso giocatore snobbato dai tifosi in estate. Io vedrei benissimo insieme entrambi”

