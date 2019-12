Palmeri: “Haland vicino alla Juve”

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Tancredi Palmeri scrive che l’attaccante del Salisburgo sarebbe vicinissimo alla Juventus:

“La Juve ha già offerto 30 milioni di euro per l’attaccante norvegese del Salisburgo, prezzo sufficiente a incontrare la clausola d’uscita. Sorpassate Manchester United e Liverpool. E’ the next big thing del calcio mondiale, quindi è un grandissimo acquisto, anche se francamente non so cosa possa farsene in questo momento la Juve, che in attacco proprio non ha bisogno, e che per la psicosi da parametro zero ha garantito quasi 40 milioni all’anno a Ramsey, Rabiot e Emre Can. Comunque fatti loro. Mancano ancora 14 milioni di € di commissioni richiesti da Raiola. Ma quelli a Torino non sono mai stati un problema, comunque Babbo Natale se puoi metterci una buona parola, vedi tu”.

