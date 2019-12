Con l’avvicinarsi di gennaio e del mercato invernale, tornano in forze le voci di mercato e questa volta l’interessato è Koulibaly.

A quanto pare, infatti, Arsenal e Manchester United sono tornate a farsi sotto per Kalidou Koulibaly. Voci di mercato che arrivano direttamente dall’Inghilterra e che riportano come De Laurentiis abbia abbassato le richieste economiche per il difensore senegalese.

La cifra richiesta, sempre secondo la stampa inglese, è pari a 65 milioni di euro.

