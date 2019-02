Palmeri su Icardi: “Mai detto che l’Inter non lo vende al Napoli. ADL prepara un’offerta ancora più importante rispetto a tre anni fa”

Tancredi Palmeri, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare il presunto interesse del Napoli nei confronti di Mauro Icardi.

“Il Napoli ha offerto 9 milioni netti più due di bonus per Icardi. Se a qualcuno può sembrare incoerente con la politica di De Laurentiis, bisogna ricordare che tre anni fa, quando Higuain andò alla Juve, il presidente del Napoli fece un’offerta ugualmente importante ad Icardi rispetto alla politica dell’epoca del Napoli. Già quella volta il presidente aveva deciso di andare ben oltre il tetto ingaggio. Ora ci sta riprovando perché si tratta di una grande occasione di mercato. Aggiungo: non ho mai scritto che l’Inter non lo vuole vendere al Napoli”.

